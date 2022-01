Das Risiko einer Einschleppung der Geflügelpest, auch bekannt als Vogelgrippe, in heimische Geflügelhaltungen ist in der kalten Jahreszeit erhöht. Daran erinnert das Veterinäramt. Geflügelhalter können den eigenen Bestand sowie andere Bestände schützen und tragen laut Gesetz auch die Verantwortung dafür. Dazu gehören Hygienemaßnahmen wie Stallkleidung, Reinigung, Desinfektion und Abgrenzung von Wildvögeln. Auch darf das eigene Geflügel nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind. Geflügelhaltungen sind beim zuständigen Veterinäramt zu registrieren. Nur so kann im Seuchenfall eine Ausbreitung verhindert werden. Weitere Infos: veterinaeramt@landratsamt-karlsruhe.de, 0721 936-83010.