Vor Krieg und Not Geflohene dürfte jeder Pfälzer unter seinen Vorfahren finden. Auch Wirtschaftsflüchtlinge strömten im 17. Jahrhundert aus allen Himmelsrichtungen in die Region.

Auch der Stammvater der Rülzheimer Webers Conrad Weber war vor Not in die Pfalz geflohen. Sein Sohn, Johann Heinrich Weber, floh wiederum kurz nach Ausbruch des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1688 bis 1697) mit seiner Verlobten Anna Maria von Rülzheim nach Ungarn. Von dort kehrte er jedoch bald wieder zurück, vielleicht aus Heimweh. In Bruchsal – einer Zwischenstation – ließ sich das Paar kirchlich trauen, dort kam ihr einziges Kind zur Welt. Nach Ende des Krieges und dem Tod von Anna Maria 1698 kehrte Johann Heinrich Weber nach Rülzheim zurück, wo er als Rinderhirt und Tagelöhner arbeitete und 1699 zum zweiten Mal heiratete. Mit seiner zweiten Ehefrau Susanna Nicolai zeugte er sieben Kinder, die für eine große Nachkommenschaft in Rülzheim und Nachbarorten sorgten.

War Johann Heinrich ein Kriegsflüchtling, kann sein Vater Conrad als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet werden. Er kam im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) von seiner bayerischen Heimat in die vom Krieg stärker betroffene Pfalz nach Rülzheim. Infolge der Zersplitterung der Herrschaftsgebiete waren viele der seit der Reichsgründung 1871 zu Deutschland gehörende Regionen noch „Ausland“. In den friedlicheren Regionen kam es infolge der wachsenden, vom Ackerbau lebenden Bevölkerung zu Landknappheit und Versorgungsmängeln. Deshalb zog ein Teil als Wirtschaftsflüchtlinge in die vom Krieg gebeutelte und entvölkerte Pfalz. Sie halfen beim Wiederaufbau der zerstörten Landstriche.

Kirchenbücher oft schlampig geführt

Von einigen dieser Flüchtlinge erfahren wir in den Kirchenbüchern, die von den Dorfgeistlichen leider oft schlampig geführt wurden. Andere hielten jedoch sehr detaillierte Angaben über das Schicksal und die Herkunft ihrer „Schäfchen“ fest. Peter Müntenich, von 1687 bis 1700 Pfarrer der katholischen Gemeinde in Rülzheim, gehörte zu ihnen. Er notierte als Herkunftsländer der während des Pfälzischen Erbfolgekriegs oder danach aus allen Himmelsrichtungen zugezogenen Rülzheimer unter anderem: Schweiz, Tirol, Italien, Frankenland, Grafschaft Neumark östlich der Oder, Schlesien, Dänemark, Lüneburg, Westfalen, „Neuß im Jülischen“, Lothringen und immer wieder Schwaben.

Wirtschaftsflüchtlinge aus Schwaben strömten auch in andere Orte der Südpfalz. So ist bei den Heiratseinträgen im Kirchenbuch von Edesheim von einem Schwaben aus dem Bistum Konstanz namens Michael Ochsenreuther zu lesen, der nach seiner Hochzeit von Edesheim nach Herxheim und schließlich nach Jockgrim zog. Geboren wurde Michael Ochsenreuther in Rehlings unweit von Lindau am Bodensee, wo der aus Bösenreutin stammende Vater Johannes und die in Bregenz geborene Mutter Elisabeth als Neubürger 1683 heirateten. Die Mutter starb bereits 1689 und hinterließ Mann und zwei Kinder.

Vater ist überfordert

Der Vater heiratete – anders als damals üblich – kein weiteres Mal und war mit der Versorgung der Kinder offensichtlich überfordert, weshalb er sie zu seinem Bruder Bartholomeus schickte. War die jährlich steigende Kinderzahl von Bartholomeus und seiner Frau Ursula der Grund dafür, dass man die Kinder 1693 wieder zum Vater zurückschickte? Anlass war wohl eine Verletzung, weshalb Michael nicht mehr gehen konnte und nicht mehr als kleiner Helfer nützlich war. Ein Verwandter seiner Mutter arbeitete als Schmied in Sigmarszell, bei dem er wahrscheinlich dieses Handwerk lernte, das er als Beruf bei seiner Heirat in Edesheim angab. Das Schmiedehandwerk wurde noch über 250 Jahre ohne Unterbrechung von seinen Ochsenreither-Nachkommen in Leimersheim weiter ausgeübt.

1707 zog Michael Ochsenreuther nach dem Tod des Vaters weg, um bessere Lebensbedingungen zu finden. Ihm vorausgegangen waren nahe Verwandte gleichen Namens. Der erste in die Pfalz eingewanderte Ochsenreuther war Georg aus Witzigmänn bei Bösenreutin. Er wurde 1668 Neubürger in Deidesheim. In Witzigmänn lebten die Ochsenreuther seit dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich stammen sie aus dem benachbarten Hohenweiler im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Dort gab es einst einen kleinen Weiler namens Ochsenreuthe. Wie die vielen anderen Orte mit dem Namensteil „Reuthe“ ging auch er auf eine durch Rodung entstandene Siedlung zurück.

Wer Urlaub in Oberschwaben beziehungsweise dem Westallgäu macht, hat Gelegenheit, auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln. Ein Besuch in einem Archiv vor Ort oder eine der vielen historischen Kapellen lohnt sich oft auch. Die Lebensgeschichten der Altvorderen vor Augen, darf an die Flüchtlinge von heute gedacht werden.

Historische Parallelen

Im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis 1697 finden sich Parallelen zum Krieg in der Ukraine heute. Im 17. Jahrhundert zielte der absolutistisch herrschende französische „Sonnenkönig“ mit seiner „Reunionspolitik“ auf die Eroberung fremder Gebiete, da diese nach französischer Auffassung rechtlich verbunden waren mit bestimmten unter französischer Souveränität stehenden Gebieten. Sie sollten deshalb mit diesen „wiedervereint“ werden. Mit dieser Begründung fiel Frankreich 1688 in die Pfalz ein. Ludwig XIV. hoffte auf einen kurzen Feldzug. Einen langen Krieg hatte er nicht im Sinn. Dennoch dauerte der sogenannte „Pfälzische Erbfolgekrieg“ neun Jahre.

Französische Truppen griffen weit über die Kurpfalz hinaus reichende Regionen an, um das Land auszuplündern und Kontributionen einzutreiben. Bei Widerstand wurden die besetzten Orte häufig zerstört. Bei den militärischen Operationen in Deutschland kam es zu keiner einzigen Feldschlacht. Die Machtdemonstration der Franzosen und der angerichtete Schaden sollte die Gegenseite dazu zwingen, die Bedingungen Ludwigs XIV. zu akzeptieren, was sich aber nicht erfüllte.

Allerdings waren die kaiserlichen Truppen anfangs andernorts gebunden und konnten keine wirksame Hilfe leisten. Als sich schließlich alliierte Streitkräfte zusammenfanden und die französische Besatzungsmacht zurückdrängten, weitete sich der Krieg in Europa aus. Die Kriegsführung war geprägt von einer Zermürbungstaktik, vom taktischen Manöver der Armeen und Belagerungen. Einen klaren Sieger gab es nicht.

Ludwig XIV. ließ auf dem Rückzug die Pfalz und angrenzende Gebiete im Vorfeld der eigenen Festungen systematisch verwüsten. Der französische General Mélac trug dazu maßgeblich bei. Folgen des Zerstörungswerks der Franzosen waren neben einer Stärkung der gegnerischen Koalition eine leidende Bevölkerung mit vielen Toten und Geflüchteten. So hieß es in einem Heeresbericht, dass „die leut aller orten entloffen“ und „alle dörfer und örter lehr“ waren.