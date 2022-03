Vor allem Frauen und Kinder flüchten momentan aus der Ukraine. Sie sind am stärksten durch geschlechtsspezifische Gewalt und Ausbeutung bedroht. Darauf weist die Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Germersheim, Lisa-Marie Trog, hin. „Sie werden oft Opfer sexualisierter Gewalt und Ausbeutung, nicht nur in der Ukraine, sondern auch auf dem Fluchtweg.“ Vorfälle dieser Art gibt es auch in Deutschland, an Bahnhöfen oder in den sozialen Medien. Die Kreisverwaltung weist auf ihrer Internetseite auf Hilfsangebote für geflüchtete Menschen hin.