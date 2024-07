Die neunmonatige Flucht des in Germersheim entkommenen verurteilten Mörders Aleksandr Perepelenko ist am Sonntag in der Republik Moldau zu Ende gegangen. Wo der Verhaftete sich aufhält und wie es weitergeht.

Ende Oktober vergangenen Jahres gelang dem verurteilten Mörder Aleksandr Perepelenko bei einem Spaziergang mit seiner Familie im