Mehrere gefährliche Überholmanöver durch einen Motorradfahrer beobachteten Zeugen am frühen Donnerstag auf der B10 von Rheinland-Pfalz in Richtung Karlsruhe. Ein 21-jähriger Mann fuhr laut Zeugenangaben gegen 7 Uhr im Bereich Maxau mehrmals zwischen links und rechts auf den Fahrstreifen befindlichen Autos durch. Seine Geschwindigkeit wurde dabei auf teilweise über 100 Kilometer pro Stunde geschätzt. Bei der Abfahrt nach Knielingen soll er das Motorrad abrupt nach rechts gelenkt haben und über eine Sperrfläche gefahren sei. Dabei sei er bis auf wenige Zentimetern einem anderen Fahrzeug sehr nahegekommen. Ein 58-jähriger Mann musste laut Polizei, abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Gegen den Motorradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise an das Polizeipräsidium, Telefon 0721 6660.