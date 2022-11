An Halloween trieben Unbekannte an der Trafostation bei der S-Bahnhaltestelle Nolte/Süd ihr Unwesen. An einer Tür wurde das Lüftungsgitter mit massiver Gewalt herausgebrochen, teilen die Stadtwerke mit. „Hier handelt es sich nicht nur um Sachbeschädigung. Wenn beispielsweise Kinder durch diese Öffnung ins Innere der Station gelangen, dann besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Anlagen stünden unter Spannung.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke berichtet, dass die Trafostation wiederholt verschmiert oder beschädigt wurde. Zudem würden die Leute, die sich dort treffen auch ihren Müll nicht entsorgen. „Dieses Mal erreicht die Zerstörung jedoch ein neues Ausmaß, das eine tödliche Gefahr bedeutet.“ Bei Anlagen mit einer Spannung von 20.000 Volt könne man bereits einen Stromschlag bekommen, auch wenn man die Anlage noch nicht berührt. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke hat die Öffnung provisorisch verschlossen.

Die Stadtwerke haben Strafanzeige gestellt. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim. Inzwischen wurde zudem noch die Dachrinne herausgerissen und zerstört.