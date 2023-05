Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Vorderbach gibt es seltene Libellen. Darüber will die Umweltwissenschaftlerin Isabelle Immerschitt ihre Doktorarbeit schreiben. Aber nicht nur das. Es geht auch darum, zusammen mit Kommunen den Lebensraum dieser Insekten zu schützen.

Dass es am Vorderbach seltene Libellen gibt, hat man in Schaidt vor einiger Zeit bereits entdeckt und sie in ein Verzeichnis aufgenommen. Darauf ist jetzt die junge Umweltwissenschaftlerin Isabelle Immerschitt