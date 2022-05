Mit einer Gedenkfeier auf dem Luitpoldplatz hat der Verein Interkultur an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Bereits am 6. Februar hatte der Künstler Gunter Demnig in Germersheim 17 Stolpersteine verlegt, die an ehemalige jüdische Mitbürger erinnern, die von den Nazis ermordet worden sind. Wegen Corona hatte im Februar die Gedenkfeier verschoben werden müssen. Inhaltlich getragen wurde die Veranstaltung von Schülern des Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasiums, die die Schicksale der betroffenen Familien vortrugen.