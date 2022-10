Ein drei Meter hoher Gedenkstein soll an die Flurbereinigung erinnern, die für den Bau des Polders nötig war. Sie war 2005 gestartet und steht kurz vor dem Abschluss. Als Standort hatte das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) ursprünglich die Auffahrt auf den Hauptdeich vorgesehen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd stimmte dem allerdings nicht zu, weil der Deich frei von jeglicher Art von Bauwerk bleiben müsse. Nun soll der zwölf Tonnen schwere Stein mit einer Sitzgruppe auf einer Grünfläche in der Nähe des Anglerheims errichtet werden. Die Inschrift verweist auf das Retentionsvolumen des Rückhalteraums von 18 Millionen Quadratmetern. Ein 6,1 Kilometer langer neuer Rheinhauptdeich ist dadurch entstanden und ein zweieinhalb Kilometer langer Trenndeich. 2650 Grundstückseigentümer waren in das Verfahren involviert. Den Stein haben die Gebrüder Ludwig und Willi Kuhn gestiftet. Die Kosten für den Transport, die Aufstellung, die Bildhauerarbeiten und das Fundament übernehmen das DLR und die SGD.