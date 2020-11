RÜLZHEIM. Aufgrund der Corona Pandemie fällt in diesem Jahr die gemeinsame Gedenkfeier „Worldwide Candle Lighting“ der Selbsthilfegruppe Trauernde Eltern Rülzheim aus. Trauernde sollen dennoch eine Kerze entzünden.

November, Dezember sind besonders schwierige Monate für Menschen, die um ein verstorbenes Kind trauern. Die allgegenwärtige Trauer wird durch dunkle Tage, die allgemeinen Totengedenktage und durch die Advents-und Weihnachtstage verstärkt. In diesem Jahr wird die Situation durch die Pandemie noch schwieriger. Es fehlen viele Möglichkeiten soziale Kontakte zu pflegen, es fehlen die Treffen in den Selbsthilfegruppen, in anderen Gruppen und Gesprächskreisen. Auch die Gedenkfeier für die verstorbenen Kinder muss ausfallen. Es waren in den vergangenen Jahren immer über hundert Besucher, die an dieser Gedenkfeier in der Christuskirche in Rülzheim teilgenommen haben. In einem Ritual wurde jedes verstorbene Kind beim Namen genannt und für jedes Kind eine Kerze angezündet. Dieses Jahr ist dies nicht möglich. Jedoch können an diesem Sonntag, 13. Dezember, über das Worldwide Candle Lighting Trauernde ihr Leid teilen. Wenn Betroffene an diesem Weltgedenktag um 19 Uhr eine Kerze entzünden, sie vielleicht ins Fenster oder vor die Haustür stellen, dann sind sie in Gedanken miteinander verbunden. Durch die Zeitverschiebung geht somit eine Lichterwelle um den ganzen Erdball. Auf der Homepage der Trauernden Eltern Rülzheim sind ab Dezember Gedanken und Texte zum Candle Lighting 2020 zu finden. Info: www.trauernde-eltern-ruelzheim.de