Selbsttests: Einfache Strategien rätselhaft verkompliziert

Die Situation hat sicherlich etwas von einem Dilemma. Wer will schon riskieren, sich mit Corona zu infizieren? Wer will deswegen aber auch auf Schulunterricht verzichten? Selbsttests böten Abhilfe – wenn sie im Sinne aller angewendet werden. Nach allem, was in Presse, Funk und Fernsehen und in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, wäre wohl der Test zu Hause vor dem Schulbesuch die beste Lösung.

Lehrer und Lehrerinnen müssten sich nicht überfordert fühlen, ängstliche Eltern müsste weder Verletzungen ihrer Kinder beim „Popeln“ befürchten noch deren Bloßstellung vor der Klasse bei positivem Test-Ergebnis. Und für den zuverlässigen Umgang mit den Tests zu Hause müsste eigentlich allein die Furcht vor Covid-19 sorgen: Niemand möchte angesteckt werden, niemand möchte andere anstecken.

Rätselhaft bleibt, weshalb sich Politik, Schule, Eltern und Schüler nicht auf diesen Weg einigen können. Familien, die die Test zu Hause nicht schaffen, können ja immer noch bei der Schule darum bitten. Das kann selbstverständlich und ganz nebenbei in einem separaten Raum passieren.

Und, ja. Querdenker-Kinder müssten letztlich zu Hause bleiben, bis alle geimpft sind.

Huflattich: Ein botanischer Fauxpas

Unterlaufen ist uns der botanischer Fauxpas in unserem Bericht diese Woche über den Huflattich, dessen Blütezeit gerade beginnt und dem medizinische und kosmetische Wirkung nachgesagt wird. Einer der Bilder im Bericht zeit allerdings den verteufelt ähnliche blühenden Gemswurz. Darauf hat uns Irene Lichtner aus Kandel aufmerksam gemacht. Und gleich eine Eselsbrücke mitgeliefert, die zur Unterscheidung der beiden Gewächse hilfreich ist. Der echte Huflattich nämlich hat die großen Blätter, die man als „Wanderers Klopapier“ bezeichnen kann und der Blütenstiel hat keine Blätter. Die Gemswurz dagegen hat kleinere Blätter direkt am Stiel. Und wer will wirklich solche kleinen weichen Blätter vom Blütenstiel als Klopapierersatz verwenden, fragt Leserin Lichtner. Die Antwort erübrigt sich. Und wir geloben Besserung bei zukünftiger Bildauswahl.

Rheinufer: Am Pavillon verweilen und genießen

Der Mittwoch war zwar kein Bilderbuch-Frühlingstag, kalt, aber die Sonne hat sich wenigstens ab und zu blicken lassen. Wetter, das zum Flanieren und Entspannen am attraktiv gestalteten Germersheimer Rheinufer einlud. Doch die sonst dort herrschende Ruhe war an diesem Tag dauerhaft gestört: Baulärm! Stahlrohre werden mit ohrenbetäubendem Getöse im Boden versenkt. Die Stelzen für den Kiosk, der im Überflutungsgebiet am Ufer gebaut werden soll. Das Interesse an dem neben einem Spielplatz entstehenden Bauwerk ist nicht nur bei den Bürgern groß, die dort regelmäßig in Scharen spazieren gehen oder radeln. Tags darauf meldeten sich auf den Zeitungsbericht hin bei der Stadt mehrere Interessierte, die den Kiosk gerne betreiben wollen. Sie müssen sich allerdings noch einige Wochen gedulden, bis die Ausschreibungsunterlagen fertig sind. Schließlich soll es nach den Vorstellungen der Stadt kein x-beliebiger Kiosk werden. Vielmehr ist an anspruchsvollere Gastronomie gedacht, die in dem Gebäude, das neben einem Gastraum unter anderem über eine überdachte Terrasse verfügt. Insofern ist im Stadthaus inzwischen auch weniger vom Kiosk am Rhein die Rede, als vom „Pavillon“. Der soll die Spaziergänger dazu animieren, nicht nur im Vorbeigehen Eis, Cola, Würstchen und Co zu kaufen, sondern auch – und hier schweift der Blick der Verantwortlichen ans Speyerer Helmut-Kohl-Ufer, die Rheinpromenade – zum Verweilen und Genießen animieren. Die Voraussetzungen dafür, dass das gelingen kann, sind gut. Und wenn an der Virusfront wieder etwas Ruhe eingekehrt ist ...

Ein schönes Wochenende

Thomas Fehr und Michael Gottschalk