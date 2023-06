Innerhalb von wenigen Minuten alle Präsidenten der USA auswendig lernen – oder sich Begriffe wie Hippopotomonstrosesquippedaliophobie ganz einfach in Erinnerung behalten. Dafür steht der Name Gregor Staub. Staub zählt seit mehr als 25 Jahren zu den meist gebuchten europäischen Gedächtniscoaches. Immer wieder besucht er Schulen, Konferenzen oder Kongresse und stellt dabei seine Methoden vor, die er unter dem Titel „mega memory“ erfolgreich vermarktet und deren Effekte mehrfach wissenschaftlich belegt sind, so die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung. „Insbesondere bei Prüfungen oder Abfragen kann es hilfreich sein, bereits Erlerntes oder Gehörtes schnell wieder abrufen zu können. Es ist daher sehr lobenswert, dass die BBS den Vortrag öffentlich zugänglich macht“, so Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler.

Staub wird am Dienstag, 20. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr, in die Aula der Berufsbildenden Schule (BBS) nach Germersheim kommen. In einem kostenlosen Vortrag verrät Staub Tricks und Methoden, wie es gelingt, sich schon nach kürzester Zeit und ohne viel Training mehr und kompliziertere Namen, große Zahlenreihen, Einkaufslisten, Vokabeln oder auch Wegbeschreibungen zu merken. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist obligatorisch und an magie-des-lernens@bbs-germersheim.de zu richten. Anmeldeschluss ist der 14. Juni, die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldung.