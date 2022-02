Geboostert und gebläselt – beide Begriffe haben mit Gesundheit und mit dem Hals zu tun, aber ihre Karriere verlief und verläuft genau entgegengesetzt.

Geboostert – vor einem halben Jahr kannte kaum jemand das Wort. Inzwischen ist es in aller Munde, beinhaltet in der Grundbedeutung eine Verstärkung und bezeichnet jetzt speziell die dritte Impfung gegen das Corona-Virus.

Gebläselt – das Wort war früher allgemein bekannt, aber immer weniger Leute werden noch etwas damit anfangen können. Es geht zurück auf den heiligen Bischof und Martyrer Blasius, der schon vor 1700 Jahren gelebt hat in Kleinasien, also der heutigen Türkei. Es wird erzählt, dass er einen jungen Mann, der eine Gräte verschluckt hatte, durch sein Gebet vorm Erstickungstod rettete. Daraus entwickelte sich der Brauch, sich „bläseln“ zu lassen. Der Priester hält Gläubigen mit einer Hand zwei gekreuzte Kerzen vor Kopf und Hals, macht mit der anderen das Kreuzzeichen in die Luft und betet dabei, dass Gott auf Fürsprache des heiligen Blasius vor Krankheiten des Halses bewahren möge.

Das Fest des heiligen Blasius wird am 3. Februar gefeiert und der Blasiussegen in katholischen Kirchen erteilt. Da an diesem Tag selten eigene Gottesdienste stattfinden, wird er aber gewöhnlich am Ende der Messfeier zu Mariä Lichtmess (2. Februar) und in der Messe am Sonntag danach gespendet.