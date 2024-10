Thomas Gebhart, südpfälzischer Bundestagsabgeordneter der CDU, regt an, die Zugverbindungen nach und von Wörth besser auf die Schichtzeiten des Daimler-Werks abzustimmen. „Beschäftigte haben mich zurecht darauf aufmerksam gemacht, dass die bestehenden Verbindungen nicht so richtig passen“, so Gebhart. Besonders Richtung Germersheim seien die zeitlichen Lücken zu groß. „Im Kern bräuchte es hier vermutlich zwei zusätzliche Verbindungen. Mir ist bewusst, dass die Ressourcen begrenzt sind.“ Gleichwohl sehe er Potenzial durch gute Anbindungen mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen. Gebhart: „Auch Beschäftigte anderer Betriebe entlang der Strecke könnten davon profitieren.“ Er habe deswegen Kontakt mit Landrat Fritz Brechtel in seiner Funktion als Vorsitzender des für den Schienenverkehr zuständigen Zweckverbandes aufgenommen.