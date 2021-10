Südpfalz. Bundestagsabgeordnete r Thomas Gebhart (CDU) sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Südpfalz und dem bestehenden und drohenden Ärztemangel. Seit Jahren sei darauf hingewiesen worden.

„Seit Jahren bildet das Land Rheinland-Pfalz viel zu wenige Ärzte aus“, schriebt Thomas Gebhart in einer Mitteilung. Die Zahl der aktuell 432 Studienplätze pro Jahr „reicht bei weitem nicht aus, um den eigenen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten in Rheinland-Pfalz zu decken“. Dabei mangelt es Gebhart zufolge nicht an jungen Leuten, die gerne Medizin studieren wollen. Es gebe regelmäßig deutlich mehr Bewerber als Studienplätze. Der Flaschenhals seien jedoch die Studienplätze.

Die Auswirkungen sind nach Ansicht des CDU-Politikers bereits jetzt zu sehen. Es werde immer schwieriger, in der Südpfalz und im ganzen Land etwa Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. „Das Problem wird sich weiter verschärfen“, befürchtet Gebhart, der Staatssekretär im Gesundheitsministerium in Berlin ist.

Den Bundestagsabgeordneten ärgert „die Tatsache, dass schon seit Jahren auf die fehlenden Studienplätze hingewiesen wird“. Der Altersschnitt der Ärztinnen und Ärzte und die demografische Entwicklung seien lange bekannt. „Schon vor Jahren hätte daher die Zahl der Studienplätze in Rheinland-Pfalz deutlich erhöht werden müssen, was aber nicht passiert ist“, so Gebhart abschließend.