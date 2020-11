Das Corona-Impfzentrum soll im Notkrankenhaus im Hafenbereich von Wörth eingerichtet werden. Dies hätten die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, sowie die Stadt Landau gemeinsam entschieden, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhart (CDU) in einer ersten Reaktion. „Diese Entscheidung halte ich für richtig.“ Die Halle im Hafengebiet biete alle Möglichkeiten, logistische Herausforderungen wie eine möglicherweise notwendige Kühlung des Impfstoffes zu lösen.

Zwischen Bund und Ländern wurde vereinbart, dass die Impfzentren bis 15. Dezember einsatzbereit sein sollen. Es könnte sein, dass die Firma Biontech bereits in der kommenden Woche einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff für die Europäische Union stellen wird, sagte Gebhart. Deswegen sei jetzt wichtig, dass schnell eine Infrastruktur entstehe. „Unter optimalen Bedingungen könnte es sein, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff vor Ort zur Verfügung stehen wird“, so Gebhart. Das bedeutet, in diesem Fall könnten also auch im Impfzentrum Wörth schon 2020 die ersten Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.