Der CDU Kreisvorstand Germersheim hat den Jockgrimer Bundestagsabgeordneten Dr. Thomas Gebhart als Kandidat für die nächste Bundestagswahl nominiert. „Unser Vorschlag erfolgte einstimmig“, so die stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Stella Tremel, Marcus Schaile und Martin Brandl.

„Seit gut zwei Jahren ist Thomas Gebhart Parlamentarischer Staatssekretär bei Jens Spahn. Dort leistet er an sehr verantwortungsvoller Stelle eine prima Arbeit“, heißt es in der Begründung. Davon profitiere man auch vor Ort. Was im Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geleistet wurde, verdiene größten Respekt. Das Management sei sehr gut. Gleichzeitig kämpfe Gebhart unermüdlich für die Anliegen seines Wahlkreises. Er sei glaubwürdig und tatkräftig, so die drei „Vize“.

Seit 2009 vertritt Thomas Gebhart als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Südpfalz im Deutschen Bundestag. Zum Wahlkreis gehören die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau.