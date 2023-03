Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der CDU-Politiker Thomas Gebhart steht als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium gerade im Auge des Orkans. Doch was macht die Corona-Pandemie mit dem Menschen Thomas Gebhart? Im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät er was ihm gerade am meisten fehlt und wann er zum ersten Mal wieder auf Urlaub hofft.

„Heftig. Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagt der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Es gibt so viele Dinge gleichzeitig zu tun.“ Das