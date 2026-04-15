Zu einem großen Einsatz wurden die Feuerwehren am Dienstag gerufen.

Weithin sichtbar stieg am Dienstagabend eine große, dunkle Rauchwolke über der Büchelberger Straße auf. In einem einstöckigen Nebengebäude, das als Garage und Lagerplatz für Heu und Stroh genutzt wird, war gegen 19.45 Uhr aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Zuerst wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Jockgrim und Hatzenbühl alarmiert. Wegen der starken Rauchentwicklung erhöhte die Leitstelle jedoch schnell die Alarmstufe und forderte zusätzlich die Feuerwehr Wörth mit der Drehleiter und die Sanitätsbereitschaft des DRK-Ortsverbandes Jockgrim an.

Aus dem langestrecken Anbau stieg dichter Rauch, im hinteren Bereich des Schuppens schlugen Flammen an der Rückwand hoch, das Feuer war zu hören und deutlich zu riechen. Die zuerst am Unglücksort eingetroffenen Feuerwehreinheiten konnten das Feuer zügig eindämmen, sein Übergreifen auf benachbarte Gebäude damit verhindern. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern waren umfangreiche Nachlöscharbeiten nötig, wofür weitere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Rheinzabern nachalarmiert wurden. Die Wörther Drehleiter konnte zwischenzeitlich die Rückfahrt antreten.

Die Löscharbeiten dauerten insgesamt über zwei Stunden an. Zudem wurde das Brandobjekt mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem keine weitere Gefahr bestand, konnte der Einsatz beendet werden.