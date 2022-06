Das aus den 1970er-Jahren stammende Funktionsgebäude am Sportplatz im Roth in Germersheim soll bis auf die Bodenplatte abgerissen und durch einen Neubau mit im Wesentlichen gleichen Funktionen ersetzt werden. Die Kosten dafür sollen insgesamt 561.000 Euro betragen. Dank eines Landeszuschusses in Höhe von 414.000 Euro muss der Kreis, dem das Gelände gehört, nur 147.000 Euro zahlen. Bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres könnte mit den Arbeiten begonnen werden, sagte Marion Leiner von der Kreisverwaltung in der Sitzung des Bauausschusses des Kreises. Dieser beschloss am Montag den Neubau auf dem Sportplatzgelände, das vom Goethe-Gymnasium, der Weizsäcker-Realschule und dem Fußballverein Türkgücü genutzt wird. Laut Leiner soll es in dem Gebäude wieder Umkleiden geben, Lehrerzimmer und einen Geräteraum. Das leicht geneigte Dach soll begrünt werden. Zudem soll gemäß Beschluss geprüft werden, ob darauf eine Fotovoltaikanlage errichtet werden kann. Die restliche Anlage samt Laufbahn, Sprunggrube und Zaun wurde bereits 2017 saniert.