Zur besseren Verkehrsführung am gut besuchten Germersheimer Rheinvorland wird ab Freitag, 28. Juni, in der Werftstraße beginnend an der Deichscharte an der Einmündung Unkenfunk und dem Übergang in den Pionierweg die Verkehrsführung geändert. Die Stadtverwaltung Germersheim ordnet eine Einbahnstraßenregelung an. Die vorgegebene Fahrtrichtung ist in Zukunft von der Einfahrt vom Unkenfunk kommend entlang der Festwiese vorbei am Ruderverein Rhenania in Richtung Pionierweg. Für Radfahrerinnen und Radfahrer bleibt die Einbahnstraße in Gegenrichtung geöffnet, teilt die Verwaltung mit.