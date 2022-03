Die Thüga plant den Ausbau ihres Leitungsnetzes in Leimersheim. Im Altort soll die Versorgung verbessert werden. Für das Baugebiet „Brühl“ ist keine Verlegung geplant.

Der Gasnetzbetreiber Thüga Energienetze GmbH will das Erdgas-Leitungsnetz im Altort Leimersheim ausbauen. Konkret plant der Anbieter Erweiterungen von 245 Metern in der Wattelsgasse, 1200 Meter neue Leitungen Am Brühl, Am Fischmal, in der Otterbach-, Fischer und Tullastraße sowie weitere 600 Meter in der Beethoven-, Mozart-, Richard-Wagner-, Schubert-, Brahms- und Haydnstraße.

Die Verlegung von neuen Leitungen für das Neubaugebiet „Im Brühl“ ist dagegen nicht geplant: Da die Nachfrage nach Erdgasnetzanschlüssen in Neubaugebieten sehr stark rückläufig sei, ergebe eine solche Maßnahme wirtschaftlich keinen Sinn, so die Thüga. Hohe Dämmanforderungen und Regenerativquoten mit den niedrigsten Energiestandards führen in Neubaugebieten zu einer eindeutigen Priorisierung von alternativen Heizungslösungen. Wann der Ausbau starten soll, ist noch nicht bekannt.

Ortsbürgermeister Matthias Schardt äußerte Verständnis für die Entscheidung: „Wir wissen, dass energieeffizientes Bauen mit Einsatz von Photovoltaik und Luftwärmepumpen oder Solarthermie derzeit die Mittel der Wahl sind, daher ist die Entscheidung verständlich. Wenn dafür die Bürgerinnen und Bürger im Altort durch die Erweiterung auf effizientere Kombilösungen umsteigen, ergibt sich insgesamt eine Verbesserung für uns alle.“ rhp