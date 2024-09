Ein 40 Jahre alter Mann aus Landau schlich sich Samstagnacht in einen Gaststättenbetrieb, welcher wegen der Kerwe in Wörth am Festgelände geöffnet hatte, unbemerkt ein. Dort hielt er sich wohl auch nach Ausschankende auf und schlief ein. Der Eigentümer entdeckte am nächsten Morgen den fremden Mann und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten führte den noch immer betrunkenen Mann nach draußen und erteilte ihm einen Platzverweis. Des Weiteren wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. In der Gaststätte hatte der Betrunkene zuvor einige Gläser zerbrochen.