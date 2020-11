Erstmals bewertete der Landkreis Germersheim im Jahr 1973 – in Zusammenarbeit mit den Hotel- und Gaststättenverbänden im Kreis – Hotels, Gaststätten, Cafés und Weinstuben. Die Bewertung hatte das äußere Erscheinungsbild, die Inneneinrichtung, Speisen und Getränke etc. mit einbezogen. Mit Geldprämien und Plaketten wurden im November fünf Betriebe ausgezeichnet, darunter die „Krone“ in Hayna (das damals noch zum Landkreis Germersheim gehörte) sowie die „Fischerstube“ und das Hotel „Habsburger Hof“ in Germersheim.