2180 Euro an Gutscheinen für 218 Beschäftigte in den Kindertagesstätten sind das Ergebnis einer Solidaritätsaktion für die Gastronomie in der Stadt Wörth.

Im März schlug Mario Daum, Fraktions- und Stadtverbandsverbandsvorsitzender der SPD, im Namen seiner Fraktion im Stadtrat eine private Gemeinschaftsaktion von Stadträte und Stadtspitze vor. Damit sollten die Gastronomiebetriebe unterstützt werden, die besonders von der monatelangen Schließung betroffen waren.

Letztlich beteiligt an der Solidaritätsaktion haben sich die AWO Wörth und Mandatsträger der FDP und SPD. Besonders erfreulich sei, dass sich die zwölf Gastrobetriebe im Stadtgebiet ebenfalls an der Aktion beteiligt und bis zu fünf Gutscheine als Zugabe hinzugefügt hätten, schreibt Daum in einer Pressemitteilung.

Schließlich konnten Anfang Juni 218 Gutscheine zu je zehn Euro an die Erzieherinnen und Hauswirtschaftskräfte der sechs Kitas in Wörth, der drei in Maximiliansau und der jeweils einen in Schaidt und Büchelberg als Zeichen des Respekts und der Anerkennung für die Leistungen in der Corona-Pandemie verteilt werden. „Schließlich konnten sich die Kita-Angestellten nicht ins Homeoffice begeben und mussten sich den bekannten Gefahren aussetzen und mit den Unsicherheiten klarkommen“, sagt Daum.

Das Echo bei den Gastrobetreibern war durchweg positiv „und die Kitaleiter/innen waren überrascht und erfreut“ über dieses Dankeschön, so Daum.

Für die SPD war es die zweite Aktion in dieser Form, nachdem sie bei der ersten zusammen mit dem Wörther Künstler Andreas Hella Gastronomie-Gutscheine an die Pflegekräfte der Ökumenischen Sozialstation gespendet hatte.