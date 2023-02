Auf zwei Baustellen waren in Lingenfeld in der Nacht auf Donnerstag Diebe zugange. Laut Polizei haben Unbekannte in der Straße „Im alten Sägewerk“ eine Gastherme aus einem Rohbau gestohlen. In der gleichen Nacht entwendeten Unbekannte aus einem weiteren Rohbau in der Neustadter Straße Werkzeug. Ob die beiden Taten zusammenhängen wird derzeit geprüft. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.