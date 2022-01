Einem Gastkind ein Zuhause auf Zeit bieten und dabei selbst eine neue Kultur entdecken: Familien im Landkreis haben ab Februar 2022 die Chance dazu. Rund 70 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren reisen diesen Winter mit der Jugendaustauschorganisation „AFS Interkulturelle Begegnungen“ nach Deutschland, um hier in einer Gastfamilie die Kultur und Sprache des Landes kennenzulernen. Viele Gastfamilien entwickeln lebenslange Freundschaften zu ihren Gastkindern. Dafür sucht AFS Familien, die einen Jugendlichen von einigen Wochen bis zu einem Jahr bei sich aufnehmen möchten. Darauf weisen Landrat Fritz Brechtel und der Jugend- und Schuldezernent Christoph Buttweiler hin.

Ein Gastkind aufnehmen können Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, Senioren und Alleinstehende. Ein freies Bett, Neugierde auf andere Kulturen und Gastfreundschaft genügen. Die AFS-Geschäftsstelle und ein aktives Netzwerk ehrenamtlich Engagierter vor Ort bereiten alle Beteiligten auf den Austausch vor und begleiten während des Aufenthaltes des Gastkindes.

Interessierte, die ein Gastkind ab Februar aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden, Tel. 040 39922290 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de. Weitere Informationen unter www.afs.de/gastfamilie.