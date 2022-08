Nachdem die Gasumlage diese Woche veröffentlicht wurde, hat am Donnerstag die Gasnetzbetreibertochter Trading Hub Europe (THE) die Gasspeicherumlage beziffert. Sie liegt bei 0,059 Cent je Kilowattstunde (kWh). Zusammen mit der Gasumlage von 2,419 Cent je kWh müssen Verbraucher zusätzlich also 2,478 Cent je kWh bezahlen. Zuzüglich einer Mehrwertsteuer von wahrscheinlich sieben anstelle von 19 Prozent macht das 2,65 Cent je kWh aus. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh sind das 530 Euro. Im November gibt es für Kunden der Stadtwerke Germersheim eventuell eine Gaspreiserhöhung.