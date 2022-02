Der Gas-Grundversorger im Kreis Germersheim, die Thüga Energie, erhöht die Preise. In der Grundversorgung für Bestandskunden steigt der Arbeitspreis um rund 25 Prozent auf 12,97 Cent/Kilowattstunde. Für einen vierköpfigen Haushalt macht das bis zu 500 Euro im Jahr aus. Allerdings haben die meisten Kunden günstigere Sonderverträge mit Festpreis-Garantie, so die Thüga Energie. Aber auch bei diesem Vario-Tarif zeichnet sie für Neuabschlüsse eine Preiserhöhung ab. Die Arbeitspreis ist mit 16,24 Cent/Kilowattstunde (Wörth, Preisgarantie bis 31.12.2022, Grundlaufzeit 12 Monate) teuerer als die Grundversorgung für Bestandskunden - und zwar für eine vierköpfige Familie um bis zu 1100 Euro im Jahr. Hintergrund sind geradezu explodierende Großhandelspreise, so die Thüga Energie.