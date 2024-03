Bei Erdarbeiten in der Bahnhofstraße in Jockgrim wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung getroffen. Laut Polizei war sofort Gasaustritt wahrnehmbar. Mehrere Anwesen wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Straße sei vom Bahnübergang bis zum Friedhof abgesperrt, sagt Bürgermeister Karl Dieter Wünstel auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Feuerwehrleute aus Jockgrim, Rheinzabern und Hatzenbühl seien vor Ort, ebenso wie Mitarbeiter der Thüga. Die Gasversorgung in dem Gebiet ist unterbrochen worden. Jetzt müsse die Leitung abgedichtet werden. Mehr dazu hier.