Ein Bauarbeiter hat bei Arbeiten mit dem Kleinbagger in der Friedhofstraße 25 in Zeiskam am Freitag gegen 9.30 Uhr den Hausanschluss einer Gasleitung getroffen und ein Leck verursacht. Gas strömte aus. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert aber auch der Gasversorger, informierte Wehrleiter Lothar Groth auf Anfrage am späten Nachmittag. Die Gasleitung sei nach etwa einer halben Stunde abgestellt gewesen. Die Feuerwehr habe Explosionsschutzmessungen vorgenommen. Eine Explosionsgefahr habe gemäß Messergebnissen nur unmittelbar an der Austrittsstelle des Gases bestanden. Weiter entfernt sei die Gaskonzentration zu gering gewesen. Trotzdem seien die umliegenden Häuser evakuiert und rund 20 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Verletzte hat es laut Groth bei dem Einsatz, der bis gegen 11.15 Uhr dauerte, nicht gegeben; auch der Baggerfahrer blieb unversehrt. Im Einsatz waren ein Dutzend Fahrzeuge mit 45 Feuerwehrleuten, neben denen aus der Verbandsgemeinde Bellheim auch die des Gefahrstoffzuges aus Germersheim und Rülzheim.