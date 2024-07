Die hohen Außentemperaturen am Samstagnachmittag sorgten für eine kurzzeitige Vollsperrung der Kreisstraße 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein Gasaustritt aus einem Gastank in der Straße In den Lachenäckern in Lingenfeld gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Kreisstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, sowie die Bewohner umliegender Häuser evakuiert. Schnell gab die Feuerwehr jedoch Entwarnung. Aufgrund der hohen Außentemperaturen hatte sich das Gas in einem frisch befüllten Gastank ausgedehnt, was zu einem erhöhten Innendruck führte. Über das Überdruckventil entwich Gas aus dem Tank, um wieder einen Normaldruck herzustellen. Die Feuerwehr kühlte den Tank, bis sich das Ventil wieder schloss. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.