Rund eine Millionen Euro Investition der Thüga Energienetze in die Zukunft von Neuburg . Die Erschließung der Gemeinde mit Erdgas ist abgeschlossen – und wird mit einem kleinen Festakt zur ersten Flamme gefeiert.

„Bei entsprechender Nachfrage wird die Thüga Energienetze GmbH (THEN) ab Herbst 2020 Erdgas nach Neuburg liefern.“ So lautete das Versprechen bei der Informationsveranstaltung der Neuburger am 14. Mai 2018. Die positive Resonanz der Neuburger durch ihre unverbindliche Interessensbekundung diente als Grundlage für das weitere Vorgehen und die Umsetzung der Erschließung, so ein Thüga-Sprecher.

Laut Norbert Schmidt, technischer Projektleiter, wurden bereits rund 85 Netzanschlüsse durch die Neuburger beauftragt. „Das bedeutet, dass sich rund alle 40 Meter ein Netzanschluss befindet“, erläutert Schmidt, „Mit dieser Anschlussdichte sind wir sehr zufrieden.“

Seit März 2019 wurden rund 2.780 Meter Leitung verlegt. Um die Gemeinde an das bestehende Versorgungsnetz anschließen zu können, wurde im Sommer dieses Jahres mit dem Neubau der Gasleitung zwischen den Orten Hagenbach und Neuburg begonnen. Zwischenzeitlich wurde diese Baumaßnahme abgeschlossen, sodass die Erdgasleitung Ende August in Betrieb genommen werden konnte. Der erste Gaszähler sei bereits am 1. September gesetzt worden“, teilte Thüga mit.

„Ich freue mich über die zügige Umsetzung, die unkomplizierte Kommunikation und insbesondere auch die professionelle Zusammenarbeit mit der Thüga Energienetze GmbH. Die Möglichkeit, Erdgas als Heizmittel nutzen zu können, wertet unsere Gemeinde in ihrer Gesamtversorgung merklich auf“, resümiert der Neuburger Bürgermeister Hermann Knauß.