In diesem Jahr bleiben die Tore der Gartenbesitzer, die an der Aktion „offene Gärten“ in der Pfalz und im Elsass“ teilnehmen wollten, zu. Dies ist auf der Homepage der Garten-Bewegung zu lesen, die seit mehr als 20 Jahren Blicke in sonst nicht öffentlich zugängliche Gärten ermöglicht.

Zu den Garten-Enthusiasten, die in den Vorjahren mindestens drei- oder viermal je Saison ihren romantischen Garten herausputzten und für Hunderte von Besuchern öffneten, gehören Peter Hamburger und Roland Häfele. Doch in diesem Jahr bleibt auch bei ihnen das einladend grüne Holzhoftor geschlossen. Schon im März entschieden sich die beiden, als die Corona-Krise richtig an Fahrt aufnahm, nicht an der Initiative mitzuwirken.

Ähnlich sah es auch die Mehrheit der anderen Gartenbesitzer, erzählte Susanne Müller vom Organisationsteam „offene Gärten“. „Wir holten das Votum aller geplanten Teilnehmer für dieses Jahr ein.“ Diese entschieden sich mehrheitlich dafür, alle Gartentage abzusagen. Geplant waren fünf Gartentage, der erste war am 7. Juni vorgesehen. Jetzt steht auf der Internetseite, dass „wir zum ersten Mal seit Bestehen der Initiative gezwungen sind, in diesem Jahr keinen unserer Gärten zu öffnen. Alle Termine sind abgesagt und werden grundsätzlich nicht durchgeführt. Wir erachten es in Zeiten des grassierenden Corona-Virus als nicht verantwortbar, Gäste in unsere Gärten einzuladen – sie wie auch unsere Gartenbesitzer wären gefährdet.“

Hamburger und Häfele haben sich jedoch für Gartenfreunde zumindest einen kleinen Ersatz einfallen lassen. Auf ihrer Internetseite können Gartenfreunde zum Beispiel das Aufblühen der Ramblerrose „Bobby James“ verfolgen.

Ob noch weitere Gartenbesitzer eine eigene Homepage in diesem Ausnahmejahr pflegen, weiß Susanne Müller nicht. Wie sie hoffen alle Aktionsteilnehmer, dass die Gärten im nächsten Jahr wieder geöffnet werden können.