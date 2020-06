Der nachtaktive Gartenschläfer gehört zu den Bilchen und ist gut an seiner „Zorro-Maske“ und seinem, in einer weißen Quaste endenden Schwanz zu erkennen. Warum es in der Südpfalz bisher kaum Sichtungen gab, ist den Experten ein Rätsel.

Nur in den warmen Monaten des Jahres ist das kleine Nagetier aktiv, denn es hält Winterschlaf. Als Kulturfolger des Menschen sind Gartenschläfer in Gärten, Weinbergen und auf Streuobstwiesen zu finden. In Rheinland-Pfalz sind die Bestände stellenweise recht groß. In der Südpfalz wurde der Gartenschläfer bislang kaum gesichtet. Deshalb ruft der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Südpfälzer dazu auf, Beobachtungen in ihren Gärten oder auf ihren Grundstücken zu melden.

Geheimes Leben der kleinen Nager soll erforscht werden

Die ungeklärten Bestandsrückgänge und die Vielfalt seiner Lebensräume machen ihn zu einem wichtigen Symbol für die biologische Vielfalt. Grund genug für den BUND, sich für seine Erforschung und seinen Schutz im Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“, zusammen mit der Justus Liebig Universität Gießen und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, einzusetzen. Beobachtungen können auf der Homepage www.gartenschlaefer.de gemeldet werden, ebenso tot aufgefundene Tiere.

Manchmal ist es einfacher, einen Gartenschläfer zu hören, als ihn im Dunkeln zu Gesicht zu bekommen. Die typischen Geräusche des Gartenschläfers gibt es zum Nachhören: www.gartenschlaefer.de/geraeusche. Da heimisches Obst ganz oben auf dem Speiseplan der Gartenschläfer steht, finden sich immer wieder typische Fraßspuren in Äpfeln udn anderem Obst. Auch an Schneckenhäusern kann man spezifische Fraßspuren erkennen.

Tipps fürs Gartenschläfer-Paradies

Je naturnaher ein Garten gestaltet ist, desto eher ist er auch für Gartenschläfer ein Paradies. Einheimische Hecken, Kletterpflanzen und Staudenbeete sind gedeckte Tafeln für den Bilch. Dort findet der kleine Allesfresser sowohl Insekten und Schnecken als auch Früchte und Samen. Ein alter Bestand von Obstbäumen, wie etwa auf Streuobstwiesen, ist besonders wertvoll. Regentonnen sollten abgedeckt werden, um zu vermeiden, dass Gartenschläfer und andere Tiere ertrinken. Auf Pestizide und Rattengift in Gärten sollte verzichtet werden.

Info

Weitere Informationen zum Projekt in Rheinland-Pfalz: BUND Rheinland-Pfalz, www.bund-rlp.de/gartenschlaefer, Projektleiterin Ines Leonhardt, E-Mail: ines.leonhardt@bund-rlp.de; BUND Kreisgruppe Südpfalz, E-Mail: suedpfalz@bund-rlp.de.