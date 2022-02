In Vollbrand stand eine Gartenlaube, als die Feuerwehr am Samstag eintraf. Zeugen meldeten gegen 23.20 Uhr ein größeres Feuer im Bereich der Schrebergärten in Hagenbach am Baggersee Willersinn. Der Besitzer der Laube wurde kontaktiert. Noch am Abend hatte in der Laube eine kleine Feier stattgefunden. Dabei waren ein Ofen und ein Stromaggregat im Inneren der Laube in Betrieb. Der Feuerwehr zufolge lag der Brandherd in der Laube, weshalb von einem technischen Defekt der Geräte ausgegangen werden kann. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Brandstiftung ergaben sich nicht.