Beim Brand in einer Germersheimer Kleingartenanlage wurden mehrere Parzellen durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Um 17.36 Uhr wurde am Montag ein brennendes Gartenhaus in der Kleingartenanlage „In der Kranenbleis“ gemeldet. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gartenhaus in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die angrenzenden Parzellen überzugreifen. Der Feuerwehr Germersheim gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Die betroffene Parzelle samt Gartenhaus brannte nieder. Weitere Parzellen waren durch das Feuer leicht betroffen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Brandursache dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 32 Personen im Einsatz und war drei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.