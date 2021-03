In der Nacht von Montag auf Dienstag zerschnitten bislang unbekannte Täter den Außenzaun einer Kleingartenanlage in Bellheim und verschafften sich so Zutritt zu den Gartenparzellen. Dort haben sie mehrere Gartenhäuschen aufgebrochen und Werkzeuge daraus entwendet, so die Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.