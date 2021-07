Anwohner der Straße „Am Hochufer“ haben Post von der Kreisverwaltung bekommen: Demnach sollen sie bauliche Anlagen, wie Gartenhäuschen, auf ihren Grundstücken entfernen. Die Gemeinde sucht nach einer Lösung, mit der alle leben können.

Er sei von Betroffenen angesprochen worden, berichtete Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats. Die Bauten stehen laut Kreis auf einem Streifen von drei Metern Breite am Ende der Grundstücke, der nach dem geltenden Bebauungsplan nicht bebaut werden dürfte. Bellaire schlug vor, den Bebauungsplan aufzuheben und einen neuen ohne den Drei-Meter-Streifen zu beschließen. Als Ersatz für die Fläche mit Bepflanzungsgebot, sie ist rund 390 Quadratmeter groß, könnte die Ortsgemeinde eine adäquate Ausgleichsfläche anbieten. Diesen Vorschlag nahm der Rat einstimmig an, jetzt muss die Kreisverwaltung zustimmen.

Geeinigt mit der Kreisverwaltung hat sich Neupotz in Bezug auf den barrierefreien Radweg durch den Landkreis. In der Sitzung im Mai hatte der Rat gefordert, dass das durch Neupotz führende Teilstück der Radroute neu begutachtet und Schäden ausgebessert werden müssten. Es fand im Anschluss ein weiterer Ortstermin entlang des Weges am Otterbach statt, bei dem mehrere Reparaturmaßnahmen beschlossen wurden, um die „die Ortsgemeinde hart gekämpft hat“, so Bellaire. Dadurch erhöhe sich der Gemeinde-Anteil an den Kosten um rund 1660 Euro.