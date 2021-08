Beim „Tag der offenen Gärten“ ist in Bellheim Geld gespendet worden. Die Veranstalter lassen diese Spende in Höhe von 1400 Euro der Aktion „RPR 1 hilft“ für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz zukommen. Die Bilder der Überschwemmungen und die daraus resultierenden Schäden seien Motivation genug. „Wir hoffen, damit den Menschen in Not eine Stütze und Hoffnung geben zu können“, so Cornelia Schirmer und Roswitha Bierweiler. „Gerne werden wir im nächsten Jahr unsere Gärten wieder öffnen. Auch im Jahr 2022, am 26. Juni, hoffen wir, Menschen in Not mit unserer Aktion unterstützen zu können.“

Der private Garten der Familie Schirmer, Maxburgring 9, darf weiterhin jeden 3. Sonntag im Monat ab 11 Uhr besucht werden. Der Erlös von Kaffee und Kuchen wird gespendet.

Info



www.schirmers-green-room.de