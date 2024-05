Auch in diesem Jahr veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Sondernheim wieder seinen beliebten Gartenflohmarkt. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 5. Mai, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, im Innenhof des Gasthauses „Zum Schwanen“ in Sondernheim statt. Wie schon in den vergangenen Jahren erwartet die Besucher beim 7. OGV-Gartenflohmarkt wieder eine große Sortenvielfalt und eine interessante Auswahl an ein- und mehrjährigen Blumen und Stauden aus den Privatgärten der Mitglieder des OGV sowie allerlei Nützliches und Schönes für die Gartendekoration. Es werden verschiedene Pflanzensamen, vorgezogene Jungpflanzen und eine reiche Auswahl an Setzlingen, von Gartenkräutern über Salatpflanzen bis hin zu beliebten Tomatensorten und seltenen Pflanzenraritäten angeboten.

Im Gasthaus „Zum Schwanen“ gibt es eine Auswahl an traditionellen Pfälzer Gerichten, sowie von der Wirtin hausgebackenen Kuchenspezialitäten. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.