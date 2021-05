Der Vorgarten von Doris Berger und Manfred Winkler zaubert Passanten unweigerlich ein Lächeln ins Gesicht. Der schmale Streifen vor dem rot verputzten Haus ist über und über mit Blumen bepflanzt, manche sind von alleine in das Beet gewandert. Mitten in dem bunten Blütenreigen tummeln sich Wildbienen und Schmetterlinge, dazwischen geben wenige kleinere Bäume optisch Halt.

Dieses lebendige, ja geradezu fröhlich überbordende Bild setzt sich auch hinter dem Haus fort: Im privaten Gartenparadies der beiden Naturfreunde und Wildbienenpaten, das „für uns während der Corona-bedingten Beschränkungen in den letzten Monaten zum wichtigsten Rückzugsbereich wurde“, wie Manfred Winkler bei einem Rundgang durch den naturnah gestalteten Hausgarten erzählt. Ihm und seiner Lebensgefährtin sei es wichtig, dass das ganze Jahr über immer etwas blüht, sich der Garten mit den wechselnden Jahreszeiten ständig erneuert und verändert.

Dies passt auch zu ihrem Engagement als „Wildbienen-Pate“. Anfang Juni sind gerade noch die letzten Blüten des witzigen verstrubbelten Mohns zu sehen, dessen Blüten an die Haare von Pumuckl erinnern. Im Teich, aus dem sich Frösche laut quakend melden, entfalten die ersten Seerosen ihre Blütenblätter, Akelei versprüht am Ufer ihren zarten Charme, zusammen mit zahlreichen Frühsommerblumen. Kamelien, Glyzinien in stattlicher Größe, Rhododendron in den schattigeren Bereichen oder auch eine eher selten zu findende Strauch-Kastanie gehören zur Gartenvielfalt des rund 600 Quadratmeter großen Grundstücks in der Jockgrimer Frühlingstraße.

„Als ich das Haus vor Jahren gekauft habe, war der Garten schon gut angelegt, nur nicht mehr richtig gepflegt“, erinnert sich Winkler. Der Teich war voller Schlamm, also reinigte der passionierte Wildbienen- und Insektenfreund den Tümpel und setzte kleine Fische, es sind Moderlieschen, in das Biotop. Mit dem Teich verbunden sind vier Regenwassertanks, die der Tüftler am Rand des Gartens vergraben und geschickt hinter dichtem Bambus versteckt hat. „Das ganze Regenwasser, das bei uns anfällt, fangen wir auf und nehmen es zum Gießen.“

Es grünt und blüht auf dem Dach

Als vor elf Jahren durch einen technischen Defekt das Wohnhaus brannte, erlitten auch Bäume und Sträucher in Hausnähe Brandschäden. Dazu gehörten die dicken Glyzinien, die sich dank der Pflege von Manfred Winkler wieder erholten. Genauso wie sein ganzer Stolz, eine riesige Araukarie. „Ich glaube, es ist die größte hier in der Gegend“, an der noch heute spitze Blätter zu sehen sind, die von der Brandhitze versengt wurden. „Eine zweite Araukarie steht auf dem Garagendach“, informiert der Gartenbesitzer, während er über eine Wendeltreppe das Dach besteigt. Der aus Südamerika stammende Baum ist gerade mal kniehoch, was nicht wundert, denn die Pflanzen auf dem Flachdach haben nur wenig Erde, in der sie wurzeln können. Und trotzdem blüht und grünt es auch dort oben, werden Insekten von den meist niedrig wachsenden Pflanzen angezogen.

Zu den besonderen Gewächsen im Winkler-Bergerschen Garten gehört auch das geflecktblättrige Knabenkraut, eine Orchideenart, die sich nach Lust und Laune im Garten verteilen darf. Die beiden Gärtner mögen es, wenn sich Blumen ihren Platz selbst suchen, greifen nur ein, wenn es unbedingt notwendig ist. Damit Wildbienen und Schmetterlinge nicht den abwechslungsreichen Garten nur zur Nahrungssuche besuchen, sondern dort auch dauerhaft leben können, finden sich an vielen Stellen Wildbienen-Hotels. „Unsere funktionieren wirklich, nicht wie die vielen Billig-Versionen, die es überall zu kaufen gibt“, erklären die beiden.

Insekten-Nachwuchs überwintert im Kühlschrank

Die Liebe zu den gefährdeten Insekten geht so weit, dass Manfred Winkler seinen speziellen Brutkasten, es ist ein ausgetüfteltes Modell aus Österreich, vorm Winter zerlegt und reinigt. Die Kokons des Insekten-Nachwuchses werden von ihm vorsichtig herausgenommen und dürfen geschützt vor Räubern im Kühlschrank sicher überwintern.

Mit Mauersegler-Kästen soll dem Vogel, der lange an Häusern und Scheunen Unterschlupf fand, dessen Wohnplätze aber immer mehr abnehmen, ein sicherer Nistplatz geboten werden. Dass sich Vögel im Garten von Doris Berger und Manfred Winkler wohlfühlen, konnten die beiden ausgerechnet im Winter schon beobachten. Denn dann kommt regelmäßig ein Eisvogel zu Besuch und fischt sich ganz frech aus dem Teich die kleinen Moderlieschen, ein Anblick, den das Paar vom Wintergarten aus genießen kann.

Die Serie

In den Sommerwochen werden in der RHEINPFALZ in loser Folge Gartenbesitzer porträtiert, die zeigen, wie ein ökologisch wertvoller Garten aussehen kann. Denn sie haben sich ihr eigenes lebendiges Gartenparadies geschaffen.