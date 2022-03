RHEINZABERN. Ab 7. März strahlt der WDR in seinem dritten Fernsehprogramm eine neue Staffel der Serie „Garten und Lecker“ aus. Mit dabei sind diesmal Peter Hamburger und Roland Häfele mit ihrem Garten in Rheinzabern.

Drehtermin in der Südpfalz war Anfang September vergangenen Jahres. Das große Gartenfest mit Gästen aus den anderen Wettbewerbsgärten fand am 4. September in Rheinzabern statt. Das Festmotto der beiden Gartenenthusiasten war „Excursio per Saecula“, eine Zeitreise durch die Jahrhunderte. Die Gastgeber hatten damit bewusst an die einzigartige römische Geschichte ihres Heimatortes angeknüpft. Aus 35 Stunden Drehzeit schnitt das Team des WDR eine spannenden 45-minütigen Sendung.

Die Sende-Termine sind immer montags, 21 Uhr, im WDR Fernsehen. Rheinzabern ist am 4. April an der Reihe und eine Woche gibt es das Finale aus Bochum mit der Bekanntgabe der Gewinner der Staffel. Seit 26. Februar sind alle Folgen in der ARD Mediathek eingestellt.

Info



Link zur Vorschau für Rheinzabern