Die Bewohner eines Hauses in der Waldstraße sowie ihre Nachbarn mussten am Freitagabend kurz nach 19 Uhr ihre Häuser verlassen, weil eine Garage brannte, in der auch brennbare Stoffe lagerten und ein Auto stand. Erste Ermittlungen der Polizei Wörth ergaben, dass der Garagenbesitzer in der Garage arbeitete und das Feuer dadurch ausgelöst wurde. Dieses griff dann auf ein dort geparktes Fahrzeug und die Garage über. Da sich im Brandbereich mehrere brennbare Substanzen und ein größerer Gastank befanden, mussten die Bewohner ihre Anwesen kurzzeitig verlassen. Die Feuerwehr Kandel war mit 32 Männern und Frauen rund zweieinhalb Stunden im Einsatz und es gelang ihnen, den Brand schnell zu löschen. Ein Übergreifen auf die Wohnhäuser wurde dadurch verhindert. Die Schadenshöhe teilte die Polizei Wörth nicht mit.