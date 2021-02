Zwei derzeit unbewohnbare Einfamilienhäuser sind die Folge eines Brandes am Sonntag gegen 20.45 Uhr in Weingarten bei Karlsruhe. Die zwischen den beiden Häusern liegende Garage geriet in Brand, wobei das Feuer auf beide Wohngebäude übergriff. An beiden Anwesen wurde die Fassade erheblich beschädigt, die Garage brannte aus, so die Polizei. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen, die durch den anwesenden Rettungsdienst ambulant behandelt wurden. Durch den Brand sind beide Gebäude derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen anderweitig unter. Der Schaden durch den Brand ist derzeit noch nicht bezifferbar, dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, es liegen derzeit jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.