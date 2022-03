Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe ist von den Auswirkungen des Streiks am 31. März betroffen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund bereitet sich an den kommunalen Krankenhäusern auf einen Arbeitskampf vor. Für den 31. März sind Warnstreiks sowie eine zentrale Kundgebung geplant. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hat die Ärztegewerkschaft auch die Ärztinnen und Ärzte des Klinikums zu einem ganztägigen und flächenweiten Streik aufgerufen. In einer Notdienstvereinbarung zwischen den Vertretern des Marburger Bundes und dem Klinikum ist sichergestellt, dass Notfallbehandlungen und Notoperationen durchgeführt werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Während des Streiks kann es zu Verschiebungen elektiver Behandlungen und Operationen kommen. Das Klinikum empfiehlt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern bei geplanten Eingriffen Rücksprache mit der entsprechenden medizinischen Fachabteilung zu halten, um sicherzustellen, ob der Eingriff, wie vorgesehen, durchgeführt werden kann oder verschoben werden muss.