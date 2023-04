Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Corona-Pandemie und unsicherer Wirtschaftslage will es die Stadt Wörth der Bevölkerung ermöglichen, in der kommenden Freibad-Saison den Badepark Wörth zu besuchen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Umbau zum Ganzjahresbad steht weiterhin auf der Agenda.

Die Wirtschaftspläne des Badeparks waren Thema bei der Präsenz-Sitzung des Wörther Stadtrates am Dienstagabend vor etwa 20 Zuhörern in der Festhalle. Wie schon in den Jahren zuvor