Der Dreh eines Rap-Videos hat am Montagabend im Karlsruher Schlossgarten für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Aufgrund einer verwendeten Waffe müssen beide Akteure zudem mit einer Anzeige rechnen. Eine Passantin meldete gegen 17.45 Uhr, dass sie in einem etwas abgelegeneren Teil des Schlossgartens zwei Personen gesehen hatte und einer der Männer wäre dabei an einen Baum gefesselt gewesen. Der andere Mann habe mit einer Pistole hantiert und auf den Gefesselten gezielt. Aufgrund der glaubhaften Schilderungen fuhr die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen vor und sperrte das Areal großräumig ab. Mit entsprechender Schutzausstattung und unter Vorhalt der Dienstwaffen gingen die Polizisten auf die zwei Personen zu und sprachen sie an. Beide Männer ließen sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

Konsequenzen nicht bedacht

Bei der anschließenden Befragung gaben die beiden 30- und 33-Jährigen glaubhaft an, dass sie Sequenzen für ein Rap-Video drehen würden. Entsprechendes Equipment war vorhanden und entsprechende Filmsequenzen waren auf der Kamera einsehbar. Das Duo zeigte sich einsichtig und gab an, die möglichen Konsequenzen ihres Filmdrehs nicht bedacht zu haben. Bei der von beiden Akteuren gleichermaßen verwendeten Pistole handelte es sich um eine Softairwaffe mit entsprechender „F im Fünfeck“-Kennzeichnung. Zum Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit ist ein Waffenschein erforderlich, den beide nicht vorweisen konnten. Die Waffe, welche dem 33-Jährigen gehört, wurde daher mit dessen Einverständnis sichergestellt. Beide Männer werden sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.