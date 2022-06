Erstmals findet die Veranstaltung „Nerdic“ in Karlsruhe statt. Am Freitag, 3. Juni, 18 Uhr, treffen sich Fans von Video- und Computerspielen sowie Cosplayer. Das sind Menschen, die sich wie Charaktere aus Spielen oder Filmen verkleiden und schminken. Treffpunkt ist im Musikclub Substage, Alter Schlachthof 19. Angekündigt sind ein Retro-Bereich vom Karlsruher Verein Retrogames, Virtual-Reality-Präsentationen sowie Wettkämpfe in unterschiedlichen Computerspielen. Die Veranstalter aus Hamburg beschreiben die „Nerdic“ als Mischung aus Party, Gaming-Wettkampf, Musik und Spaß. Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Infos unter https://nerdic.org/service/events/