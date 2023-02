Eine Gala schließt am kommenden Freitag, 10. Februar, 16 Uhr, das Centre Culturel Franco-Allemand in Karlsruhe eine unter dem Motto „Le français fait bouger“ stehende französischsprachige Workshop-Woche ab. Dabei werden in den Centre-Räumen (Karlstraße 5254) Schülerinnen und Schüler aus über 80 Schulen des Regierungsbezirks Karlsruhe Ergebnisse der Zusammenarbeit mir professionellen Künstlern der Sparten Zeitgenössischer Tanz, Theaterimprovisation, Body-Percussion, Poetry Slam und Jonglage vorstellen. Die Karlsruher Stiftung veranstaltet diese Aktionswoche bereits zum dritten Mal. Weitere Informationen unter Telefon 0721 / 16038-13 oder im Netz unter www.ccfa-ka.de.